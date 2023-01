Waldstetten

vor 3 Min.

Die Geburt Jesu ist in Waldstetten auf Papier dargestellt

Die Papierkrippe in der Kapelle St. Jakob in Waldstellen ist fast 200 Jahre alt. Sie stammt von dem Weißenhorner Kirchenmaler Konrad Huber.

Plus In der Waldstetter Kapelle St. Jakob befindet sich eine besondere Krippe. Demnächst wird sie 200 Jahre alt. Was da alles zu sehen ist. Serie (Ende)

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Krippenfiguren aus Papier oder auch ganze Papierkrippen gibt es schon seit Langem. Es seien Krippen für arme Leute, die sich keine aus Holz geschnitzten Figuren leisten könnten, so wurde diesen oft nachgesagt. Sie waren eben relativ einfach herzustellen und damit die preiswertere Alternative. Es gab aber auch sehr aufwendig und kunstvoll gestaltete Papierfiguren und -krippen, die letztlich dann doch nur der Oberschicht vorbehalten waren. In Waldstetten, in der Kapelle St. Jakob, befindet sich ebenfalls eine Papierkrippe. Geschaffen, Papier auf festem Karton, hat sie der Kirchenmaler Konrad Huber (1752-1830) aus Weißenhorn vermutlich im Jahr 1826. Auf der Rückseite der Figur, welche die Maria darstellt, steht jedenfalls diese Jahreszahl. Es dürfte die einzige Papierkrippe sein, die von ihm stammt. Von weiteren Krippen Konrad Hubers ist angeblich nichts bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen