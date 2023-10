Waldstetten

26.10.2023

Die goldene Ehrenmedaille wird erstmals im Kreis Günzburg verliehen

Die beiden Vorsitzenden der Chorgemeinschaft Waldstetten Iris Bucher und Josef Müller freuen sich auf das Konzert am Samstag und über die zu erwartende Auszeichnung.

Plus Josef Müller steht beim Konzert in Waldstetten im Mittelpunkt. Der 77-Jährige ist der Erste im Landkreis Günzburg, der die Auszeichnung des Chorverbands Bayerisch Schwaben erhält.

Von Claudia Jahn

Das Herbstkonzert der Chorgemeinschaft Waldstetten findet am Samstag, 28. Oktober, unter dem Motto „Bunt sind schon die Wälder“ statt. Bei dieser Gelegenheit werden langjährige aktive Mitglieder von der Vorsitzenden des Kreischorverbands Mittelschwaben, Anja Schinzel, geehrt. Im Fokus der zu ehrenden Persönlichkeiten wird Josef Müller stehen, der für seinen über 60 Jahre andauernden vielfältigen Einsatz im Ehrenamt für verschiedene Chöre und in der Kirchenmusik die goldene Ehrenmedaille des Chorverbands Bayerisch Schwaben erhalten wird. Es ist das erste Mal, dass diese Auszeichnung im Landkreis Günzburg verliehen wird und entsprechend groß ist die Freude bei dem Betroffenen über diese Ehrung.

Josef Müller entdeckte schon in frühen Jahren seine Liebe zur Musik. Mit einem Schmunzeln erinnert sich der heute 77-Jährige daran, dass er bereits beim Klavierunterricht den Takt für seine Mitschüler geben musste. 1962, nach seinem Stimmbruch, war es eine Selbstverständlichkeit, dass er den von seinem Lehrer geleiteten Kirchenchor in seinem Heimatdorf Stoffenried mit seiner kräftigen Bassstimme verstärkte. Zum Männergesangsverein Waldstetten kam er fünf Jahre später über einen Freund und einige Jahre später sang er auch im dortigen Kirchenchor und war damit in drei Chören gleichzeitig aktiv. 1985 begann der Musiker aus Leidenschaft eine vierjährige Ausbildung zum Chorleiter und übernahm auf Bitten seines Vorgängers 1988 die Leitung des Waldstetter Männerchores.

