Es gibt einen Wechsel im Waldstetter Marktgemeinderat

Plus Der Marktgemeinderat von Waldstetten hat ein neues Ratsmitglied. Gunther König ist der Nachfolger von Thomas Stengelberger.

In der jüngsten Sitzung des Waldstetter Marktgemeinderats wurde Gunther König ( Freie Wähler Waldstetten) als neues Marktgemeinderatsmitglied vereidigt. Zuvor hatte er erklärt, dass er das Amt annehme. Er ist Listennachfolger von Thomas Stengelberger, der seit 2020 dem Gremium angehörte und aus beruflichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte. Gunther König übernimmt auch die bisherige weitere Funktion Stengelbergers als Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserzweckverband Unteres Günztal. König ist 54 Jahre alt, verheiratet und selbstständiger Installateurmeister.

Aufgrund der gestiegenen Einsatzstunden der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten und gemäß einer durchgeführten Kalkulation wurden die Gebührensätze angepasst und bei der Sitzung nun die erste Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Waldstetter Wehr beschlossen. Weiter wurde das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 bekannt gegeben und festgestellt.