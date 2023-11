Waldstetten

Events und Apartments: In Waldstetten soll die "Sonne" wieder strahlen

In der "Sonne" in Waldstetten soll es künftig wieder Betrieb geben – wenn auch nicht täglich.

Plus Seit vergangenem Jahr hat die Gaststätte "Zur Sonne" in Waldstetten geschlossen. Jetzt liegen dem Gemeinderat Pläne vor, wie sie zu neuem Glanz finden könnte.

Von Dominik Bunk

Die Gaststätte "Zur Sonne" in Waldstetten soll wieder als Dorfwirtschaft strahlen, da ist sich der Gemeinderat einig. Seit fast 400 Jahren gibt es genau an diesem Ort an der Hauptstraße eine Gastwirtschaft, früher war es die Posthalterei. 1963 wurde das Gebäude neu gebaut und wurde bis zu dessen Tod im vergangenen Jahr von Theo Harder betrieben. Jetzt soll die "Sonne" wieder "ein Stück weit ihrem ursprünglichen Zweck" dienen, sagt Bürgermeister Michael Kusch auf Nachfrage.

Das "wunderbare Konzept", wie er sagt, beinhaltet zwei Wohnungen im Dachgeschoss, jeweils etwa 60 Quadratmeter groß, die längerfristig vermietet werden sollen. Im ersten Stock dagegen sollen fünf Ein-Zimmer-Apartments für Monteure oder andere Geschäftsreisende Platz finden, die mit dem Nötigsten ausgestattet werden. "Außerdem wollen die Besitzer die Gaststätte weiter betreiben", sagt Kusch, "aber nicht im täglichen Betrieb".

