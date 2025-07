Feuerwehrnachwuchs übt für den Ernstfall

Bei der Anfang Juli durchgeführten Großübung der Jugendfeuerwehren aus der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen wurde unter realen Bedingungen der Ernstfall geprobt. Rund 50 Jugendliche sowie deren Betreuer nahmen an der Einsatzübung in der Industriestraße in Waldstetten teil. Angenommen wurde eine Rauchentwicklung mit vermissten Personen im Bürogebäude der Firma Bucher. Nachdem die einzelnen Feuerwehren sowie das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen am Einsatzort eingetroffen waren, galt es eine Wasserversorgung aufzubauen sowie die Brandbekämpfung und Personenrettung durchzuführen. Der Keller wurde hierbei mittels einer Nebelmaschine verraucht, sodass die Jugendlichen sich Schritt für Schritt vortasten mussten. Die Drehleiter aus Ichenhausen unterstützte bei den Löscharbeiten von oben, wobei zahlreiche Jugendliche am Boden mit Strahlrohren Wasser auf die Fabrikhallen abgaben. Die vermissten und verletzten Personen, welche extra hierfür durch das Rote Kreuz geschminkt wurden, konnten dann dem Rettungsdienst übergeben werden.

Dabei durften die Jugendlichen dann noch ihr Wissen bei der Ersten Hilfe auffrischen. Der Einsatzleiter sowie die Gruppenführer konnten sich während des Einsatzes am Einsatzleitwagen der Feuerwehr Ichenhausen die aktuellsten Informationen einholen und die Lage neu bewerten. Nach Übungsende galt es noch, das Gebäude vom Rauch zu befreien sowie alle Materialien wieder auf die Fahrzeuge zu verladen. Abschließend gab es für alle noch eine kleine Stärkung am Feuerwehrhaus Waldstetten, welche durch den Betreuungsdienst des Roten Kreuzes zubereitet wurde. Für die Zukunft planen die Jugendfeuerwehren weitere solcher Großübungen, um die Zusammenarbeit unter den Feuerwehren bereits bei der Jugend zu stärken.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!