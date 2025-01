Unbemerkte Abbuchung: Frau aus Waldstetten um 400 Euro betrogen

In Waldstetten hat eine 32-Jährige bereits am vergangenen Donnerstag zwei Abbuchungen im Wert von rund 400 Euro auf ihrem Konto registriert. Wie die Polizei mitteilt, war laut Vormerkung der Empfänger der Beträge ein Unternehmen in Luxemburg. Da die Geschädigte keine Bestellungen oder Kontakte in diesem Bezug veranlasst hatte, meldete sie den Vorgang ihrer Bank. Diese versuche nun, die abgebuchten Beträge wieder zu stornieren. (AZ)

