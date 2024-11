Historische Zeitreise der Waldstetter Feuerwehr

Der Schulungsraum des Waldstetter Feuerwehrhauses war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Werner Joos aus der überarbeiteten Feuerwehrchronik Geschichten vergangener Tage vortrug. In monatelanger Vorarbeit hat er die Aufzeichnungen, die noch in Sütterlin verfasst waren, in eine lesbare Schreibweise übersetzt.

Das Stammbuch aus dem Jahr 1871 beinhaltet zahlreiche spannende, lustige aber auch traurige Erzählungen vergangener Jahrzehnte Waldstetter Feuerwehrgeschichte, wie das Publikum erfahren durfte. Gerade die Jahre um die beiden Weltkriege waren besonders aufreibend und verlustvoll für die Feuerwehr. Die neu beschaffene Motorspritze „Alemania“ aus dem Jahr 1931 war hier eine große Hilfe bei der Brandbekämpfung. Von besonderer Bedeutung sind die Jahre Anfang der 60er. Eine neue Vereinsfahne sollte beschafft werden, und das 90-jährige Gründungsfest stand bevor. Bei einer Hausammlung konnte der Kaufpreis der Fahne sogar übertroffen werden. Bei Hochzeiten, Festen, aber auch Beerdigungen kam diese zum Einsatz.

Als Quantensprung sollte aber 1968 in die Geschichte eingehen. Ein neues Feuerwehrauto wurde erworben. Bis dahin gab es nur eine Handvoll solcher Fahrzeuge im Landkreis. Dadurch konnten die Einsätze nun viel schneller und professioneller abgearbeitet werden. Gerade der Brand der alten Sägerei in Waldstetten im Jahre 1973 weckte auch heute noch Erinnerungen beim anwesenden Publikum. Anfang der 70er Jahre stand dann die Waldstetter Feuerwehr am Scheideweg. Es konnte für den Kommandanten kein Nachfolger gefunden werden. Auch aus diesem Grund wurde das 100-jährige Jubiläum nicht gefeiert. Jedoch konnte durch einen Kurswechsel doch noch ein Kandidat gefunden werden. So wurde auch das Gründungsfest etwas verspätet, aber dennoch groß gefeiert.

Durch seine lockere und unterhaltsame Art hat Werner Joos bei dieser kurzweiligen Lesung das Publikum in eine andere Zeit zurückversetzt. Die Vorstandschaft dankte dem Liebhaber Südtiroler Spezialitäten mit einem Präsentkorb. (AZ)