Waldstetten

vor 17 Min.

In das Schloss Waldstetten sollen künftig Senioren einziehen

Plus Das Schloss steht vor dem Verfall, doch ein Investor möchte es in Schuss bringen. Dort soll neben einem Gewerberaum auch eine Seniorenwohnanlage entstehen.

Von Celine Theiss

Das Schloss, das auf dem höchsten Punkt der Marktgemeinde Waldstetten angesiedelt ist, ist heruntergekommen. Die Fassade bröckelt, an manchen Stellen ist das Mauerwerk freigelegt. Die Witterung der vergangenen Jahre hat deutliche Spuren hinterlassen. Nun soll das Schloss nach langem Leerstand in naher Zukunft wieder mit Leben gefüllt werden. In der vergangenen Marktgemeinderatssitzung wurde der Bauantrag vorgestellt. Ein Investor möchte dort seniorengerechte Wohnungen sowie einen Gewerberaum schaffen. Der Markt freut sich über die bevorstehende Sanierung des denkmalgeschützten Hauses. Doch für das Vorhaben muss noch eine Hürde bewältigt werden.

Erster Bürgermeister Michael Kusch ist erleichtert, dass sich etwas an dem Schloss tut. "Wir sind froh darüber, dass das alte, verfallene Haus saniert wird", sagt Kusch. Das Gebäude in der Waldstetter Hauptstraße stehe seit Jahrzehnten leer. Durch den Denkmalschutz und den damit verbundenen hohen Auflagen sei es in der Vergangenheit schwierig gewesen, einen Käufer zu finden.

