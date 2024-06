Marode Kanäle: Waldstetten hat keinen Druck zur Sanierung

Eine umfangreiche Kanalbefahrung in Waldstetten bestätigt, dass so mancher Kanal überholt werden muss. Warum die Gemeinde sich damit aber noch Zeit lassen will.

Eine so großflächige, aufwändige Kanalbefahrung hat es in Waldstetten noch nicht gegeben: Über mehrere Monate hinweg wurde im vergangenen Jahr im Ortszentrum eine insgesamt knapp sechs Kilometer lange Strecke von Regenwasser- und Schmutzwasserkanälen abgefahren. Nach monatelanger Auswertung bekam der Marktgemeinderat in der jüngsten Sitzung die Ergebnisse der Studie präsentiert. Marode sind so einige Abschnitte, trotzdem bleibt Bürgermeister Michael Kusch gelassen. "Es ist kein Kanal dabei, den man sofort sanieren müsste. Wir müssen nicht in Hektik verfallen."

An kleinere Befahrungen, wenn einzelne Kanäle verstopft waren, kann sich Bürgermeister Kusch durchaus erinnern. Dass aber der halbe Ort unterirdisch untersucht wurde, das sei durchaus ein Novum gewesen. Um zu wissen, wie es um die ältesten "Unterwasserstraßen" bestellt ist, die teilweise 50 Jahre und noch mehr auf dem Buckel haben, brauchte es eine umfangreiche Maßnahme. Als Mitglied im Abwasserzweckverband Unteres Günztal sei man ohnehin dazu aufgefordert, also veranlasste die Marktgemeinde im vergangenen Frühjahr eine Studie. Das beauftragte Ingenieurbüro Degen und Partner aus Günzburg legte im Sommer los und befuhr bis Ende des Jahres diverse Kanäle im Innenbereich Waldstettens.

Für Bürgermeister Michael Kusch waren die Resultate erwartbar

Die Ergebnisse seien für Kusch und den Gemeinderat keine Überraschung, teilte der Bürgermeister im Nachgang der Sitzung mit. Wohlwissend, dass in früheren Jahren so mancher Privathaushalt seinen eigenen Kanal nicht immer ganz fachgerecht angeschlossen habe, seien die Resultate erwartbar gewesen. "Wir haben damit gerechnet, dass saniert werden muss", sagte Kusch. Deshalb hätten er und das Gremium alles "wohlwollend zur Kenntnis" genommen und sich darin bestätigt gefühlt, dass die Befahrung der richtige Schritt gewesen sei. Zum Glück handle es sich bei den maroden Abschnitten jeweils um Regenwasserkanäle. Bei kaputten Schmutzwasserkanälen hätte sofort gehandelt werden müssen. "Wir haben keinen Druck", betonte der Bürgermeister.

Alles in allem handle es sich um Kleinigkeiten, die nach und nach, und wenn möglich in Verbindung mit Straßensanierungen abgearbeitet werden sollen. Zunächst soll aber auch noch das Kanalsystem im Außenbereich von Waldstetten unter die Lupe genommen werden, ausgeschrieben habe man schon. Kusch geht davon aus, dass dort die Kanäle in einem deutlich besserem Zustand sind. Wenn alle Ergebnisse vorliegen, will die Gemeinde ein umfangreiches Konzept für die Zukunft entwickeln und den Haushalt entsprechend aufstellen. "Das ist ein größeres Projekt für die nächsten Jahre", ist sich der Rathauschef sicher.

