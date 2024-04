Ostermontagskonzert mit Ehrungen und musikalischen Höhepunkten

Der Waldstetter Musikantenstadl war bis auf den letzten Platz besetzt, als das Orchester sein Ostermontagskonzert gab. Langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Das Ostermontagskonzert im voll besetzten Waldstetter Musikantenstadl begeisterte das Publikum mit einer Vielzahl von musikalischen Darbietungen und Ehrungen für langjährige Mitglieder des Orchesters. Unter der Leitung des Dirigenten Hans Kast und moderiert von Jochen Schiller bot der Abend ein abwechslungsreiches Programm.

Ein abwechslungsreiches Programm bot das Orchester Waldstetten. Foto: Jürgen Jahn

Vorsitzender Markus Abenstein eröffnete das Konzert mit Worten an das Publikum. Das folgende musikalische Programm des Abends war vielfältig: Mit Stücken wie "Indian River", "Schabanack" und "Punta Cana" zeigte die Jugend des Orchesters ihr Können und begeisterte das Publikum. Es folgte mit der Solistin Julia Schmid ein weiterer Höhepunkt mit Zirkus Humberto. Hierbei flogen die Stäbe nur so über das Xylofon.

Die musikalische Reise in Waldstetten endet mit "Starparade"

Das Orchester setzte die Darbietung mit "Musikantengrüße", "In unserem Städtchen", und einem gefühlvollen Walzer "Erinnerungen an Zuhause" fort. Mit Witz moderierte Jochen Schiller das nächste Solistenstück "Posaunen-Parade" an. Hier zeigten Franziska Brutscher, Markus Schiller, Lena Seitz, Andreas Abenstein und Fabian Kugler ihr Können auf der Posaune. Besonders berührend war die Interpretation von "Echo der Herzen", gespielt von Jürgen und Hans Kast, Die musikalische Reise endete mit "Die fidelen 60ziger" und "Starparade".

Solistin Julia Schmid am Xylophon. Foto: Jürgen Jahn

Nach 64-Jahren verabschiedet sich Siegfried Schlosser in die Musikantenrente. Als besondere Geste spielte ihm zu Ehren die Kapelle "Böhmisch klingt's am schönsten", was seine persönliche Lebenseinstellung widerspiegle. Besondere Ehrungen wurden vom Vizepräsident des ASM-Verbands Theo Keller für langjährige Mitglieder des Orchesters vorgenommen: Jochen Schiller und Marina Winkler wurden für 25 Jahre, Markus Ellenrieder für 30 Jahre und Alfred Schiller für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. (AZ)