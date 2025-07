Starke Stimmen für Bildung: KEG Günzburg stellt sich neu auf

Die Katholische Erziehergemeinschaft (KEG) - Berufsverband für Lehrkräfte und Pädagogen - lud im Juni zur turnusgemäßen Jahreshauptversammlung des Kreisverbands Günzburg ein. Im Mittelpunkt standen Neuwahlen, Ehrungen und ein energischer bildungspolitischer Appell. Burkard Sterk wurde einstimmig als Kreisvorsitzender wiedergewählt. Für Markus Mayer, der das Amt des 2. Vorsitzenden niederlegte, wurde Anna-Maria Högg ebenfalls einstimmig zur neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Mit großem Dank und anerkennenden Worten wurde Markus Mayer aus seinem Amt verabschiedet. Auch Maria Mayer wurde für ihr langjähriges Engagement im Kreisverband herzlich gedankt. Im Rahmen der Neuwahlen ergaben sich weitere personelle Veränderungen: Michaela Hauf und Christina Mößle übernehmen künftig gemeinsam das Referat Schulleitung. Michaela Hauf gibt in diesem Zuge das Amt der Pressereferentin ab. Dieses übernimmt fortan Yonca Necan-Rieck. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Rede des Landesvorsitzenden Martin Goppel. Er verlangte eine Kehrtwende in der bayerischen Bildungspolitik: „Bildung muss wieder ins Zentrum unserer politischen Bemühungen rücken!“ Mehr Qualität und Humanität gebe es nur, „wenn endlich wieder Kompetenz und Haltung die Bildungspolitik bestimmen, nicht ein ständiger Zickzackkurs.“ Goppel kritisierte verkürzte Bewegungszeiten an Grundschulen, warnte vor Populismus und mahnte: „Unsere Kinder und Jugendlichen müssen mit guten Bildungs- und Förderkonzepten an erster Stelle stehen.“ Anschließend nahm Karl Landherr die Ehrung langjähriger Mitglieder vor: Für 50 Jahre Treue wurde Erhard Hindelang ausgezeichnet. Sonja Ganser und Karin Virag (45 Jahre), Eva Bayer und Kurt Armbruster (40 Jahre) sowie Roswitha Fischer und Ulrike Sutor (30 Jahre) erhielten Urkunden und großen Applaus. Mit einem kurzen Ausblick auf die Personalratswahlen im Juni 2026 schloss Kreisvorsitzender Sterk die Versammlung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!