Streit auf Baustelle eskaliert: Mann zückt ein Messer

Es ging ums Geld: Die Polizei muss bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eingreifen. Dabei ergibt sich noch ein weiterer Verdacht.

Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg wurde am Samstagmittag zu einem Streit auf einer Baustelle in Waldstetten gerufen. Grund hierfür waren ausbleibende Zahlungen gegenüber einem 29-jährigen Arbeiter, so die Polizei. Der 29-Jährige wurde im Rahmen des Streites von einem 37-Jährigen angewiesen, die Baustelle sofort zu verlassen.

Dabei bedrohte er den 29-Jährigen mit einem Messer. Bei der Aufnahme des Sachverhalts ergab sich nach Polizeiangaben weiterhin der Verdacht, dass der 37-jährige Personen illegal auf der Baustelle beschäftigt. (AZ)