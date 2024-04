Vorfahrt genommen: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Zwei Autos stoßen in Waldstetten zusammen, verletzt wurde niemand, so die Polizei. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Am Dienstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall auf der Molkereistraße ereignet. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei in Richtung Ichenhausen unterwegs. Er wollte dann in die Straße "Am Rohrbach" nach links abbiegen und nahm dabei dem Pkw eines 39-Jährigen die Vorfahrt. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden, verletzt wurde niemand, so die Beamten. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)