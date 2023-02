Waldstetten feiert einen märchenhaften Faschingsumzug

Die sagenreiche Welt der Märchen war das Umzugsthema der Lustigen Carnevals Vereinigung (LCV) Waldstetten, zu dem sich die vielen Gruppen fantasiereich austobten.

In das sympathische Kostüm des Froschkönigs schlüpfte Bürgermeister Michael Kusch, der hoch vom Jägerstand am Rathaus den wohl besten Blick auf die Besucherinnen und Besucher und die vorbeiziehenden Gruppen in der Ortsmitte hatte. Zum siebten Mal in seiner Amtszeit moderierte er den Umzug. Gemeinsam mit Lukas Mangold stellten die beiden die Gruppen mit humorvollen Kommentaren vor, zitierten die passenden Schlachtrufe und sangen immer wieder "Wir woll'n Euch tanzen seh'n, wir woll'n Euch tanzen seh'n", wenn die Garden um die Kurve in der Ortsmitte bogen.

Bunte Kostüme beim Faschingsumzug in Waldstetten

Und davon gab es genug: Allein vier Garden stellt die LCV, dazu die Tänzerinnen der vielen befreundeten Faschingsgesellschaften, die in diesem Jahr dabei waren. Der Froschkönig war auch das Märchen-Thema der Kleinsten Waldstetter aus dem Kindergarten. Neun eigene Gruppen der LCV zeigten ihre fantasiereichen Kostüme und Requisiten zu den Märchen "Tischlein deck dich", "Der Wolf und die sieben Geißlein", "Frau Holle", "Der Rattenfänger von Hameln", "Schneeweißchen und Rosenrot", "Der Froschkönig", "Alice im Wunderland", "Schneewittchen und die sieben Zwerge" und "Die (gelbe) Rübe und die Märchenbraut".

234 Bilder Die schönsten Bilder des märchenhaften Umzugs in Waldstetten Foto: Bernhard Weizenegger

Die meisten Besucherinnen und Besucher waren verkleidet, einige in besonderen Kostümen. So zog Jürgen Lang aus Ichenhausen sein 1999 selbst gefertigtes Kostüm nach der britischen Fernsehserie Teletubbies aus dem Schrank. Als grüne Dipsy steckte er im Fleece-Overall, auf dem Kopf der überdimensionierte runde Kopf aus Pappmaschee mit gerader Antenne. Mit der Jettinger Gruppe "No limits" schwitzte Lang damals bei 16 Grad kräftig unter dem Kostüm. Auch an diesem Faschingssonntag kletterten die Temperaturen auf über zehn Grad Celsius, begleitet von kräftigen Windböen, die Konfetti, Frau Holles Daunen-Schnee, die Seifenblasen und Rauchfahnen wild verwirbelten.