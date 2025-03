Waldstetter Floriansjünger im Dauereinsatz

Bei der kürzlich abgehaltenen Dienst- und Mitgliederversammlung blickte die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Kommandant Martin Kling berichtete von zahlreichen Übungen und insgesamt 39 Einsätzen des vergangenen Jahres. Besonders das Hochwasser im Juni wird noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Highlight war auch die erstmals durchgeführte Schauübung, bei der die Bevölkerung der Feuerwehr über die Schultern schauen konnte. Zudem wurde das Leistungsabzeichen sowie die Zwischenprüfung innerhalb der Modularen Truppausbildung abgehalten.

Jugendwart Daniel Kling verlas den Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr, welche momentan 16 Jugendliche zählt. Zu den 58 Aktivitäten gehörten u.a. das Christbaumsammeln, das Maibaumstellen sowie die traditionelle Waldweihnacht. Auch wurde die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg sowie das Teamspiel-Erlebnis „Face Off“ in Neu-Ulm besucht. Zudem wurden die Abzeichen der Jugendflamme sowie der Wissenstest abgelegt. Der Höhepunkt war der schwäbische Wettkampf in Sulzberg. Hierbei erzielten die Jugendlichen unter 123 teilnehmenden Mannschaften einen sensationellen 8. Platz. Mit Lea Fahrenschon wurde auch eine Jugendliche an die Aktive Wehr übergeben. Die Versammlung wurde auch über die neu gegründete Kinderfeuerwehr, die Waldstetter Feuerdrachen, unterrichtet. Durch Kreisbrandmeister Benjamin Pohl wurde den Helfern der Flutkatastrophe eine Auszeichnung verliehen. Bei der anschließenden Mitgliederversammlung berichtete Vorstand Jürgen Ganser von zahlreichen Vereinsaktivitäten. Besonders die Lesung aus der Waldstetter Feuerwehrchronik durch Vereinsmitglied Werner Joos erfreute sich großer Interesse. Das frei gewordene Amt der Schriftführerin von Chiara Ebner führt zukünftig Melanie Bader aus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.