Wohnprojekt, Kindergarten und mehr: Waldstetten investiert Millionen

Plus Der Markt benötigt seine Rücklagen für millionenschwere Investitionen. Wie der VG-Kämmerer die Haushaltsentwicklung des Marktes einschätzt.

Von Wolfgang Kahler

Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nicht gerade rosig. Trotz dieser ungünstigen Prognosen will Waldstetten in den kommenden Jahren millionenschwere Investitionen stemmen und dafür fast alle Rücklagen aufbrauchen. Bei der Etatberatung wurde deutlich, dass der Markt ab 2025 einen spürbaren Gewerbesteuereinbruch verkraften muss.

Der Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 des Marktes umfasst 16,7 Millionen Euro, informierte Michael Fritz, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen, zu der Waldstetten und die Gemeinde Ellzee gehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

