Zuschauen ausdrücklich erwünscht: Feuerwehr Waldstetten übt vor Publikum

Es war eine realitätsnahe Übung: Um 17.15 Uhr stieg aus dem Obergeschoss des Waldstetter Rathauses Rauch auf. Eine Person, die im Rathaus durch den Rauch eingeschlossen wurde, machte mit Hilfeschreien auf sich aufmerksam. Kurz darauf heulte die Sirene und die Feuerwehr brauchte nur wenige Minuten bis zum Eintreffen am Rathausplatz. Beobachtet wurde das Spektakel von ca. 100 schaulustigen Personen, die diese Situation nicht wirklich beunruhigte, sondern eher in Staunen versetzte. Auch die Einsatzkräfte waren beim Eintreffen begeistert, dass so viele Bürgerinnen und Bürger trotz des wechselhaften Wetters gekommen waren. Gekommen waren sie, um bei der groß beworbenen Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr Waldstetten dabei zu sein. Das war für viele nämlich die Möglichkeit, der Feuerwehr einmal bei ihrem täglichen Handwerk auf die Hände zu schauen.

Moderiert wurde die Schauübung vom 1. Vorstand Jürgen Ganser. Er erklärte allen Anwesenden die wichtigsten Abläufe und erläuterte die Wichtigkeit eines Notrufs und wie man diesen richtig absetzt. Nach dem inszenierten Notruf ertönte die Sirene und die Feuerwehr eilte mit Blaulicht und Martinshorn zum Rathaus. Kommandant Martin Kling erkundete die Lage und gab daraufhin den Befehl an seine Mannschaft, die Person unter Einsatz von Atemschutz aus dem Rathaus zu retten und eine Wasserversorgung aufzubauen, sodass alle Trupps mit Wasser ins Gebäude vorgehen konnten.

Die Person wurde schnell gefunden und auf einer Trage aus dem Rathaus gerettet und betreut. Dabei wurden allen Zuschauern die wichtigsten Grundsätze der Ersten Hilfe nähergebracht. Nachdem die Einsatzkräfte das Gebäude vom Rauch, der aus einer Nebelmaschine stammte, befreit hatten, wurde das Übungsende verkündet. Der Applaus aller Anwesenden bestätigte den Erfolg der Übung und erfreute die Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute standen nach der kurzweiligen Übung allen Interessierten Rede und Antwort und die Kinder durften im Feuerwehrauto LF20KatS mitfahren. (AZ)