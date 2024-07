Hochwasserschutz: So geht es nach der Katastrophe im Kreis Günzburg weiter

Die Erinnerungen an die Hochwasserkatastrophe im Landkreis Günzburg sind wenige Wochen nach der Flut Anfang Juni noch frisch. Vielerorts sind die Spuren des Hochwassers noch sichtbar, es wird noch Monate dauern, die entstandenen Schäden an Gebäuden und Straßen zu beseitigen. Die Städte und Gemeinden arbeiten jetzt nach dem Vorbild der Mindeltal-Gemeinden im Landkreis in Teams, die sich entlang der Donau, Günz und Kammel gebildet haben, mit Hochdruck daran, sich für künftige Hochwasserereignisse zu wappnen. Landrat Hans Reichhart und die verantwortlichen Bürgermeister machen jedoch bei einem Pressegespräch im Landratsamt deutlich: Einen hundertprozentigen Schutz gegen das Wasser wird es nie geben können. Und bis die Maßnahmen greifen, vergehen viele Jahre - wie das Beispiel der Mindel zeigt.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis