In Wasserburg wird wieder Theater gespielt

Nachdem die ehemalige Theaterabteilung des TSV Wasserburg 1924 e.V den Verein im Vorjahr geschlossen verlassen hat, war schnell klar: „Wir wollen weiterhin Theater spielen und unseren Besuchern wieder viele schöne Abende bereiten“. Die Gründung eines eigenen Theatervereins wurde einstimmig beschlossen und nach sorgfältiger Vorbereitung erfolgreich umgesetzt. Als erster Vorstand wurde Thomas Seibold gewählt. Zusammen mit dem zweiten Vorstand Helmut Maier sowie Kerstin Ruprecht als Schriftführerin, Silvia Schlosser als Kassenwartin und Reinhard Vogel als Technischem Leiter bilden diese fünf die Vorstandschaft. Zu Kassenprüfern wurden Anneliese Maier und Gudrun Vogel gewählt. Weiterhin wurden gewählt Jürgen Just (2. Kassenwart), Jürgen Jonscher (2. Schriftführer), Petra und Jochen Munkenast (Kostüme und Requisiten), Felicitas Scheffer und Korbinian Rau (Pressearbeit). Im Schützenheim Wasserburg (Restaurant Taj Mahal) wurde ein neuer Spielort gefunden. Die Zusammenarbeit mit dem ersten Schützenmeister Franz-Josef Wagner verläuft harmonisch und unkompliziert. Die Planungen für die Theatervorstellungen Ostern 2025 sind in vollem Gange und die Veranstaltungstermine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Also bis bald, wenn es endlich wieder heißt: Vorhang auf in Wasserburg!

