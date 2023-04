Was ist aus dem beschädigten Kalvarienberg in Wettenhausen geworden?

Von Till Hofmann - 18:54 Uhr Artikel anhören Shape

Vor über einem Jahr wurde der weitläufige Hügel zu einem Ort der Zerstörung. Die Figuren sind bislang nicht restauriert. Dafür verfolgt die Polizei eine "heiße Spur".

Franz Schneider sperrt die Tür auf, geht zwei oder drei Schritte hinein in das nicht genutzte Gebäude auf dem Areal des Klosters Wettenhausen. Dann wendet er sich mit einer 90-Grad-Drehung nach links und betritt das vor ihm liegende Zimmer. Beim Anblick der Gesellschaft, die sich ihm nun offenbart, beschleicht ihn ein komisches, ungutes Gefühl.

Es mutet bizarr an, wer in diesem und in dem sich anschließenden Raum versammelt ist: Erzengel, Jünger, Jesus, gleich in mehrerlei Ausfertigung, römische Soldaten, die eigentlich sein Grab bewachen sollen. Doch die hölzernen Abbilder stehen, liegen, hocken manchmal als Einzelfiguren, manchmal in seltsam zusammengestellten Gruppen in den Räumen.

