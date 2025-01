Vom demokratischen Leben zur Nazi-Diktatur in Burgau 

Martina Wenni-Auinger (Mitte) erklärte in ihrem Vortrag im Schloss Burgau, wie sich der Nationalsozialismus in den 1930er-Jahren in Burgau etablieren konnte. Bürgermeister Martin Brenner und Museumsleiterin Christine Holl-Enzler zeigten sich begeistert von der großen Anzahl an Besucherinnen und Besuchern.

Foto: Sandra Kraus