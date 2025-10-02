Icon Menü
Wie die Grundschule in Burtenbach in Zukunft aussehen könnte

Burtenbach

Bau für 11 Millionen Euro: So könnte die Burtenbacher Grundschule bald aussehen

Die Zeit drängt, das Gebäude muss für eine künftige Ganztagsbetreuung umgebaut werden. Was geplant ist und was der Gemeinderat davon hält.
Von Peter Wieser
    Die Burtenbacher Grundschule soll fit für die künftigen Anforderungen werden. So könnte sie gemäß der in der Sitzung des Marktgemeinderats vorgestellten Entwurfsplanung aussehen.
    Die Burtenbacher Grundschule soll fit für die künftigen Anforderungen werden. So könnte sie gemäß der in der Sitzung des Marktgemeinderats vorgestellten Entwurfsplanung aussehen. Foto: Jakob architekt ingenieur PartGmbB

    Um dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Schulkinder gerecht zu werden, gab es bereits in der Vergangenheit in Burtenbach Überlegungen: Was soll mit der 60 Jahre alten Grundschule passieren? Was wäre zu tun, um diese zu ertüchtigen, damit sie für die kommenden 30 bis 40 Jahre zukunftsfähig sein kann? Auf Grundlage einer Vorstudie und mit Einbeziehen von Fachplanern war entschieden worden, die Schule am jetzigen Standort neu auszurichten: durch eine Sanierung des Bestandsgebäudes mit einem Teilneubau.

