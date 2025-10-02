Bau für 11 Millionen Euro: So könnte die Burtenbacher Grundschule bald aussehen

Um dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Schulkinder gerecht zu werden, gab es bereits in der Vergangenheit in Burtenbach Überlegungen: Was soll mit der 60 Jahre alten Grundschule passieren? Was wäre zu tun, um diese zu ertüchtigen, damit sie für die kommenden 30 bis 40 Jahre zukunftsfähig sein kann? Auf Grundlage einer Vorstudie und mit Einbeziehen von Fachplanern war entschieden worden, die Schule am jetzigen Standort neu auszurichten: durch eine Sanierung des Bestandsgebäudes mit einem Teilneubau.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89349 Burtenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ganztagsbetreuung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis