Wiedervereinigung nach Motorradunfall: Ersthelferin und Fahrer finden sich dank Sozialen Medien

Günzburg

Ersthelferin nach Motorradunfall ermittelt: Dank sozialer Netzwerke gelingt Wiedervereinigung mit dem Fahrer

Nach einem Motorradunfall im Februar konnte der verletzte Fahrer endlich seiner Ersthelferin danken. Dass es dazu kam, verdankt die Familie einer aufmerksamen Userin.
Von Nadine Ballweg
    •
    •
    •
    Dieter Gwaltsleiter hatte im Februar einen schweren Motorradunfall. Seitdem suchte seine Enkein Larissa Mayer (auf dem Bild noch mit der Urenkelin im Bauch) nach seiner Ersthelferin, auch mit Hilfe unserer Zeitung – mit Erfolg.
    Dieter Gwaltsleiter hatte im Februar einen schweren Motorradunfall. Seitdem suchte seine Enkein Larissa Mayer (auf dem Bild noch mit der Urenkelin im Bauch) nach seiner Ersthelferin, auch mit Hilfe unserer Zeitung – mit Erfolg. Foto: Sammlung Mayer

    Die Suche nach einer Frau, die einem verunglückten Motorradfahrer im Februar zur Hilfe eilte, hat ein glückliches Ende gefunden. Bereits einen Tag nach einem Suchaufruf in unserer Zeitung konnte die Ersthelferin ausfindig gemacht werden. Die Freude der Familie ist groß: Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem Treffen zwischen der Enkelin, die die Suche initiierte, ihrem Großvater und der Frau. Das gelang aber erst durch die Hilfe einer anderen Facebook-Userin.

