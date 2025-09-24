Ersthelferin nach Motorradunfall ermittelt: Dank sozialer Netzwerke gelingt Wiedervereinigung mit dem Fahrer

Die Suche nach einer Frau, die einem verunglückten Motorradfahrer im Februar zur Hilfe eilte, hat ein glückliches Ende gefunden. Bereits einen Tag nach einem Suchaufruf in unserer Zeitung konnte die Ersthelferin ausfindig gemacht werden. Die Freude der Familie ist groß: Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem Treffen zwischen der Enkelin, die die Suche initiierte, ihrem Großvater und der Frau. Das gelang aber erst durch die Hilfe einer anderen Facebook-Userin.

Nadine Ballweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorradunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiedervereinigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis