Beim Windparkprojekt geht es nicht um nachhaltige Energie für die Region

Ein Blick in den Bayerischen Windatlas zeigt es deutlich: Der Landkreis Günzburg liegt in einem Schwachwindgebiet. In den Gemeinden Ziemetshausen und Aichen liegt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit laut des Energieatlas bei fünf bis maximal sechs Metern pro Sekunde. Das bedeutet: Wer hier plant, Windparks zu bauen, muss in die Extreme gehen. Je höher der Turm, desto konstanter bläst der Wind. Und je mehr Windräder, desto mehr Energie wird erzeugt. Doch ist das zu Ende gedacht?

