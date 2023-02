Die Könige der Waldkircher Schützen

Die Waldkircher Böllerschützen freuen sich über Verstärkung. Jürgen Schiffelholz muss aber noch eine Prüfung ablegen. Außerdem gab es Ehrungen.

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Edelweiß Waldkirch berichtete der Vorsitzende Johannes Lanzendörfer von zwei großen Projekten, die derzeit das Vereinsleben bestimmen. Gut liefen laut Lanzendörfer die Planungen für das Finalturnier der Bundesliga, das vom 3. bis 5. Februar in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm stattfindet. Die Waldkircher sind zusammen mit Pfeil Vöhringen die Ausrichter. Außerdem ist die erste Etappe der Renovierung des Waldkircher Vereinsheims abgeschlossen. Als Dankeschön überreichte Lanzendörfer ein Präsent an Dominik Renzer, der die Bauleitung übernommen hat. Kassiererin Elisabeth Lanzendörfer meldete einen Gewinn von etwa 600 Euro. Die Kassenprüfer Anita Endris und Karl Oberschmid bescheinigten ihr eine sehr ordentliche Kassenführung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Erfolge mit Luftgewehr und Luftpistole in Winterbach

Sportwartin Angelina Siegner berichtete von den Erfolgen der Luftpistolenschützen in der ersten und zweiten Bundesliga. Auch die Luftgewehrschützen hatten eine erfolgreiche Saison: In der A Liga standen sie auf Platz zwei. Jugendwartin Katja Möckel berichtete, dass Gerrit Möckel und Caroline Schlahsa beim Guschu-Turnier der Schützenjugend in München dritte Plätze belegten. Laut Böllerreferent Erwin Schwab waren die Böllerschützen nicht nur in Waldkirch, sondern auch bei den Volkstrauerfeiern der umliegenden Ortschaften sehr gefragt. Als neues Mitglied will Jürgen Schiffelholz kommen, er muss allerdings noch seine Böllerschützen-Prüfung ablegen.

Die Vereinsmeisterschaft der Schülerklasse gewann Amy Möckel, gefolgt von Caroline Schlahsa und Julius Hay. Bei der Vereinsmeisterschaft der Jugend gab es zwei erste Plätze, nämlich Gerrit Möckel und Jonas Holzbock. Auf Platz drei landete Ron Böld. Den Vereinspokal in der Jugendklasse gewann Jonas Holzbock, das Pendant in der Schützenklasse Andreas Schlahsa.

Das Königsschießen war Familiensache

Das Königsschießen in der Schützenklasse war dieses Jahr eine Familiensache. König mit der Luftpistole wurde Johannes Lanzendörfer, Königin mit dem Luftgewehr seine Mutter Elisabeth Lanzendörfer. Das Trio der Waldkircher Königinnen und Könige komplettierte Amy Möckel als Jugend-Schützenkönigin. Für die Plätze zwei und drei beim Königsschießen gab es eine Wurst- bzw. eine Brezelkette. Die Wurstketten gingen bei der Jugend an Jonas Holzbock, bei der Luftpistole an Andreas Schlahsa und beim Luftgewehr an Angelina Siegner. Die Brezelkette ergatterte bei der Jugend Gerrit Möckel, bei der Luftpistole Michael Lanzendörfer und beim Luftgewehr Johannes Lanzendörfer.

Sechs Mitglieder wurden für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt: Christa Schlosser, Sabrina Schlosser, Jakob Geiger, Matthäus Neidlinger, Stefan Kitzinger und Christopher Weigelt.