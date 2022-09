Der Winterbacher Kindergarten bekommt mehr Platz

Für einen besonders geburtenstarken Jahrgang gibt es eine unkomplizierte Übergangslösung. Im Gemeinderat Winterbach ging es auch um einen Mobilfunkmast.

Der Winterbacher Kindergarten bietet Platz für zwei Gruppen: eine für 27 und eine für 12 Kinder. Dieser aber wird angesichts eines nachfolgenden ungewöhnlich starken Geburtenjahrgangs künftig nicht ausreichen. Am Donnerstag fand vor der Sitzung des Gemeinderats zunächst ein Ortstermin mit Architekt Martin Endhardt statt, wie in den vorhandenen Räumlichkeiten mehr Platz für mehr Kinder geschaffen werden könnte. Klar war: Es solle zunächst eine Übergangslösung sein.

Wie sich alles weiterentwickeln werde, sei derzeit ungewiss, so Bürgermeister Reinhard Schieferle. Im Gebäude selbst ist auch die Freiwillige Feuerwehr Winterbach untergebracht, inklusive eines Nebenraums, der zwar als Aufenthalts- und Schulungsraum dient, aber nicht ständig genutzt wird. Mit relativ überschaubaren Kosten könnte dieser so umgestaltet werden, dass dieser für den Kindergarten als Bewegungsraum zur Verfügung stünde. Bei diesem Kompromiss, mit einem neuen Boden und einigen wenigen anderen Maßnahmen, wäre es kein umsonst in die Hand genommenes Geld, wenn dieser Raum in einigen Jahren wieder komplett der Feuerwehr zur Verfügung stünde, so Bürgermeister Schieferle. Der derzeitige und um einiges größere Bewegungsraum würde als Gruppenraum für die kleinere Gruppe genutzt werden und anstatt für nur zwölf Kinder für weitere acht Platz bieten. Der bisherige würde zum Multifunktional- und Leseraum werden.

Kindergartenraum in Winterbach soll zeitweise umgenutzt werden

Es sei eine überschaubare Geschichte, bei der aber eine entsprechende Abstimmung mit der Feuerwehr erforderlich sei. Gleichzeitig seien die Kinder, die in dem Raum wuchsen, die zukünftige Feuerwehr, so Endhardt, der in der anschließenden Sitzung des Gemeinderats Details erläuterte. Bürgermeister Schieferle sah dies ebenfalls als eine einfache und die finanziell beste Lösung. Einzelheiten und was die Feuerwehr betreffe, werde man in jedem Fall mit dieser klären, ein Gespräch mit dem Kommandanten habe bereits stattgefunden. Für die zeitweise Erweiterung des Kindergartens mit der Umnutzung der jeweiligen Räume für etwa drei bis vier Jahre wird eine Nutzungsänderung beantragt.

Weiter erteilte der Gemeinderat einem Bauantrag zur Errichtung eines Mobilfunkmasts für das Vodafone Mobilfunknetz mit zugehöriger Technikeinheit in der Gemarkung Rechbergreuthen das gemeindliche Einvernehmen. Bereits im Vorfeld hatte sich dieser mit der Standortsuche in dem vorgeschlagenen Suchraum damit einverstanden gezeigt. Im Anschluss informierte Bürgermeister Schieferle über den Beschluss des Vorstands des Nutzungsrechtewalds zur Genehmigung der Abrechnung für das Waldwirtschaftsjahr 2021/2022 sowie der Anteilsauszahlung von insgesamt 22.500 Euro für die 45 Halblehen. Die Rücklage beträgt knapp 60.000 Euro. Nachdem sich die Vereinigung des Nutzungswalds seit Juli des Jahres selbst verwaltet, wird dieser Bestand der Kasse der Rechtlergemeinschaft überwiesen. Die relativ hohen Einnahmen begründete Schieferle mit großem Holzeinschlag, aber auch aufgrund noch ausstehender Rechnungen.