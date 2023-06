Mit erneuerbaren Energien kommt in Winterbach einiges voran

Plus In Rechbergreuthen steht ein weiterer großer Solarpark vor dem Start. Der Gemeinderat diskutierte auch, ob Windkraftstandorte möglich sind.

Auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Energieversorgung passiert in der Holzwinkel-Gemeinde so einiges. Im Ortsteil Rechbergreuthen soll bereits im kommenden Monat ein neuer Solarpark aufgestellt werden und für Windkraftanlagen könnten ebenfalls Standorte infrage kommen.

Die letzten Hürden für eine weitere große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage sind überwunden. Für den bereits vor drei Jahren begonnenen Bebauungsplan des gut 80.000 Quadratmeter großen Solarpark im Osten des Ortsteils Rechbergreuthen steht das Signal auf Grün.