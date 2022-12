Winterbach

vor 47 Min.

Regenerative Energie ist in Winterbach auf dem Vormarsch

Plus In Rechbergreuthen wachsen die Solarflächen deutlich an. Die Holzwinkel-Gemeinde scheint sich zu einem Solardorf zu entwickeln. Das beschäftigte den Gemeinderat in Winterbach.

Von Wolfgang Kahler

Im Ortsteil Rechbergreuthen werden im kommenden Jahr weitere große Photovoltaik-Flächen entstehen, die nicht nur für Begeisterung sorgen. Der ebenfalls für 2023 vorgesehene Umbau des Kindergartens in Winterbach soll dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

