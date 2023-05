Bestattungsgebühren steigen: Sterben wird in Winterbach deutlich teurer

Plus Warum die Gemeinde die Bestattungsgebühren auf ihren Friedhöfen um bis zu 158 Prozent erhöht. Die Kommune verabschiedet zudem ihren Haushalt.

Die Holzwinkel-Gemeinde hebt ihre Friedhofsgebühren kräftig an. Das Günzburger Landratsamt hat bei der Rechnungsprüfung eine Unterdeckung der kommunalen Einrichtung festgestellt und forderte eine Neukalkulation. Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger für die Bestattungen zum Teil deutlich mehr zahlen.

Die bisherige Gebührensatzung stammt laut Beschlussvorlage aus dem Jahr 2019. Nach der Prüfung der Jahresrechnung des Winterbacher Haushalts hat das Landratsamt die Angemessenheit der Gebühren beanstandet. Diese waren vor zwei Jahren von einem Ingenieurbüro neu berechnet worden – der Gemeinderat lehnte sie jedoch aus Kostengründen ab. Jetzt hat Gemeinderätin Christina Wörner eine neue Kalkulation der Gebühren für vier Jahre von 2023 bis 2026 vorgelegt. Laut ihrer Berechnung sollen sich die Gebühren von Sarg- und Urnenbestattungen annähern und so für „mehr Gerechtigkeit“ sorgen.