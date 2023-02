Turbo-Internet mit Glasfaser kommt nach Winterbach

Plus Die millionenschwere Investition für den Breitband-Ausbau ist beschlossen. Die Gemeinde Winterbach muss allerdings nur einen kleinen Teil davon selbst bezahlen.

In wenigen Jahren können Bewohner der Holzwinkel-Gemeinde das weltweite Datennetz im Rekordtempo nutzen. Mit einer millionenschweren Investition sorgen dann neue Glasfaseranschlüsse für ein Turbo-Internet in Winterbach.