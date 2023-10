Unbekannter reißt Verkehrszeichen heraus

In der Hauptstraße in Waldkirch sind drei Schilder aus ihrer Verankerung gerissen worden. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, auf Samstag, 10 Uhr, in Waldkirch insgesamt drei Verkehrszeichen aus ihrer Verankerung gerissen. Die Schilder standen in dem Winterbacher Ortsteil in der Hauptstraße. Hierdurch entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08222) 96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)