Winterbach

06:15 Uhr

Vereinsheim, Radweg, Glasfaser: So sieht der Haushaltsplan für Winterbach aus

Fast 300 Haushalte in Winterbach sollen in den nächsten zwei Jahren über einen Glasfaseranschluss verfügen.

Plus Winterbachs Etat schrumpft in den nächsten Jahren. Fast die Hälfte des Verwaltungshaushalts geht als Umlagen an Landkreis und Einrichtungen

Von Wolfgang Kahler

Finanziell kann die kleine Holzwinkel-Gemeinde eigentlich nicht klagen: Der Haushalt ist stabil, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. In den kommenden Jahren wird der Etat sogar schrumpfen, denn der Spielraum für größere Investitionen ist eher knapp.

„Es wird immer schwieriger mit dem Geld, das wir bekommen, auszukommen“, lautete das Fazit von Winterbachs Rathauschef Reinhard Schieferle zum Haushaltsplan, der einstimmig verabschiedet wurde. Wie Manuela Hesse, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Haldenwang, zu der Winterbach gehört, vorrechnete, leidet vor allem der Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 1,6 Millionen Euro im laufenden Jahr unter steigenden Ausgaben: Gut 46 Prozent fließen als Umlage an den Landkreis und weitere gemeinschaftliche Einrichtungen wie VG, Schulen in Dürrlauingen und Burgau sowie den Abwasserzweckverband. Der Rest von etwa 860.000 Euro verbleiben für Unterhalt und Betrieb gemeindlicher Einrichtungen wie Bauhof oder Kläranlage.

