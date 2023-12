Windkraft wird Winterbach beschäftigen

In der letzten Sitzung des Jahres wird der Gemeinderat darüber informiert, wo Windkraft in Betracht kommt. Was in der Holzwinkelgemeinde heuer gelaufen ist.

Erneuerbare Energien sollen die Versorgung in Deutschland sicherstellen. Neben der Solartechnik wird sogar in Bayern die Windkraft als Stromquelle immer wichtiger. „Da könnte was kommen“, bestätigt Winterbachs Bürgermeister Reinhard Schieferle auf Nachfrage gegenüber unserer Redaktion. In der Umgebung der Holzwinkel-Gemeinde wären möglicherweise geeignete Flächen vorhanden.

Derzeit werden, so der Rathauschef, diese Flächen vom Regionalverband gesammelt. Insbesondere die Staatsforsten, die im Osten Winterbachs und in Nachbargemeinden sowie im angrenzenden Landkreis liegen, könnten als Standorte für Windräder in Frage kommen, denkt Schieferle.

Mit dieser Entwicklung der umweltfreundlichen Energieversorgung werde sich dann auch der Gemeinderat beschäftigen. Deutlich weiter fortgeschritten sind die Arbeiten am Solarpark Rechbergreuthen 2, der sogar heuer noch in Betrieb gehen könnte.

Ausbau mit schnellem Breitband ist ein Schwerpunkt in Winterbach

Ein weiterer Schwerpunkt in Winterbach in den nächsten drei Jahren ist der Ausbau mit schnellem Breitband, wie der Bürgermeister auf der letzten Sitzung des Gremiums in diesem Jahr informierte. 290 Haushalte und Gewerbetreibende des knapp 750 Einwohner zählenden Ortes werden ans fünf Kilometer lange Glasfasernetz angeschlossen. Der Ausbau wurde im Juli vergeben, der Start erfolgt im nächsten Jahr. Die schnelle Internetversorgung kostet 1,2 Millionen Euro, wegen der staatlichen Förderung von 90 Prozent entfallen auf Winterbach noch etwa 130.000 Euro. Nahezu abgeschlossen ist die Erweiterung des Kindergartens Winterbach von 39 auf 45 Plätze. Dort wurden insgesamt 80.000 Euro investiert, davon entfallen 10.000 Euro auf die Einrichtung eines Gruppenraums für die Feuerwehr, die im gleichen Gebäude untergebracht ist.

In Winterbach wurde heuer der gemeindliche Kindergarten auf 45 Plätze erweitert, ein Gruppenraum und zusätzliche WC-Anlagen wurden neu eingerichtet. Foto: Gemeinde Winterbach

Die Sanierung und Renovierung des gemeindeeigenen Vereinsheims in Waldkirch läuft im kommenden Jahr weiter, nachdem bisher Küche und Sanitäranlagen erneuert wurden. Aktuell erfolgt der Einbau einer Fußbodenheizung einschließlich neuer Bodenfliesen in der Gaststube, und der Saal erhält eine Akustikdecke mit integrierter Beleuchtung. Bürgermeister Schieferle hob ausdrücklich das Engagement der Helfer hervor, die den Großteil der Arbeiten kostenlos in ihrer Freizeit ableisten. Auf dem Friedhof Waldkirch hat der Bauhof zehn Urnenbaumgräber neben bereits vorhandenen Stelen angelegt.

