Wo fränkische Tradition im Schwäbischen auflebt: Die Karpfensaison ist in der Region eröffnet

Mindelaltheim

Ministerpräsident Markus Söder besuchte das 8. Karpfenfest in Mindelaltheim, das die Saison einläutete. In seiner Ansprache brach er eine Lanze für Familienbetriebe.
Von Heinrich Lindenmayr
    Cheforganisatorin und Betriebsleiterin der Fischzucht Isabelle Vollmann-Schipper serviert Markus Söder das Mittagessen. Mit am Tisch: die Landtagsabgeordneten Marina Jakob (links) und Jenny Schack (rechts).
    Cheforganisatorin und Betriebsleiterin der Fischzucht Isabelle Vollmann-Schipper serviert Markus Söder das Mittagessen. Mit am Tisch: die Landtagsabgeordneten Marina Jakob (links) und Jenny Schack (rechts). Foto: Heinrich Lindenmayr

    Wo sonst Weiher idyllisch vor sich hinträumen, herrschte am Wochenende Hochbetrieb: Rund 2000 Besucher erwarte sie zum 8. Karpfenfest, erklärte Isabelle Vollmann-Schipper, Betriebsleiterin der gleichnamigen Fischzucht und Cheforganisatorin des mittlerweile bei einem großen Publikum beliebten Karpfenfests. Zirka 60 Helfer standen ihr an beiden Tagen zur Seite, um den Fischhunger der Gäste zu stillen. Dabei sind Fische und insbesondere Karpfen nicht gerade das, was der Schwabe von einem volksfestähnlichen Event erwartet.

