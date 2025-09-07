Wo fränkische Tradition im Schwäbischen auflebt: Die Karpfensaison ist in der Region eröffnet

Wo sonst Weiher idyllisch vor sich hinträumen, herrschte am Wochenende Hochbetrieb: Rund 2000 Besucher erwarte sie zum 8. Karpfenfest, erklärte Isabelle Vollmann-Schipper, Betriebsleiterin der gleichnamigen Fischzucht und Cheforganisatorin des mittlerweile bei einem großen Publikum beliebten Karpfenfests. Zirka 60 Helfer standen ihr an beiden Tagen zur Seite, um den Fischhunger der Gäste zu stillen. Dabei sind Fische und insbesondere Karpfen nicht gerade das, was der Schwabe von einem volksfestähnlichen Event erwartet.
Mindelaltheim
