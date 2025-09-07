Mindelaltheim Wo fränkische Tradition im Schwäbischen auflebt: Die Karpfensaison ist in der Region eröffnet

Ministerpräsident Markus Söder besuchte das 8. Karpfenfest in Mindelaltheim, das die Saison einläutete. In seiner Ansprache brach er eine Lanze für Familienbetriebe.