Zeugensuche: Unbekannter stiehlt Bargeld aus Auto in Waldstetten

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem unversperrten Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat um 3.25 Uhr in der Straße Heubelsberg in Waldstetten. Der Täter konnte durch eine Zeugin bei der Tat beobachtet werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Er wird als groß und schlank beschrieben und soll dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet darum, Fahrzeuge nicht unversperrt, auch nicht in Wohngebieten oder in der Nähe von Wohnhäusern, abzustellen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugensuche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis