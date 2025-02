15 Ideen für besseren Nahverkehr – noch vor dem Ausbau Ulm-Augsburg?

Eines ist im Rahmen der Neubaustrecke Ulm-Augsburg unstrittig: Der Nutzen für den Nahverkehr in der Region wird sich durch den Trassenausbau frühestens in 20 Jahren zeigen, nämlich dann, wenn die neue ICE-Strecke fertig ist. Doch so lange könne die Region nicht warten, findet Verkehrsexperte und frühere Leiter der Münchner Verkehrsgesellschaft, Herbert König. Die Bahnstrecke brauche jetzt eine schnelle Verbesserung für besseren Nahverkehr, das Stichwort heißt: Korridorsanierung. Die Bürgerinitiative Schwabentrasse (Bischt) hatte zu einer Gesprächsrunde geladen, um an die lokale Politik zu appellieren.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm-Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nahverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis