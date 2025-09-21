Zukunft der Wärmeversorgung in Gundremmingen: Gemeinderat diskutiert Pläne und Potentiale

Am 1. Januar 2024 ist das Wärmeplanungsgesetz in Kraft getreten. Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen demnach bis zum 30. Juni 2026 sogenannte Wärmepläne vorlegen. Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen bis spätestens 30. Juni 2028 ihre Wärmeplanung erarbeiten. In Gundremmingen ist dies bis Ende kommenden Jahres vorgesehen.

„Wir müssen vom Gesetz her eine Kommunale Wärmeplanung durchführen, welche Art von Energie vorhanden ist, welche nicht vorhanden ist, welche nutzbar ist und welche nicht“, betonte Bürgermeister Tobias Bühler (CSU) in der Sitzung des Gemeinderats. Was sehr schade sei, sei die Tatsache, dass nicht weit weg die Castoren stünden und noch sehr lange vor Ort seien, deren Abwärme jedoch nicht genutzt werden dürfe, so Bühler. Dann übergab er das Wort an Petra Domberger (Energie Schwaben) und Carlo Krauß (Energielenker) zur Vorstellung der Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung. Aus diesen würden Handlungsoptionen aufgezeigt, bevor es zum Strategie- und zum Umsetzungskonzept komme, erklärte Domberger. Man liefere ein umfangreiches Datenpaket als Planungsgrundlage für die Gemeinde, wie viel Wärme in der Kommune verbraucht werde, welche Potenziale es gebe und welche Gebiete sich für welche Wärmeversorgung eignen.

Die Kommunale Wärmeplanung habe zunächst keine rechtlichen Auswirkungen. Für Privathaushalte bestehe beispielsweise bei der Ausweisung von Wasserstoffnetz-Ausbaugebieten keine Abschlusspflicht. „Der Bürger muss nicht anschließen, aber die Kommune muss die Planung durchführen und die finanziellen Mittel dafür aufwenden?“, fragte Betram Fischer (CSU), woraufhin Domberger auf die hohe staatliche Förderung verwies.

Bei den meisten Gebäuden in Gundremmingen handelt es sich um Einfamilienhäuser, viele stammen aus den Jahren von 1949 bis 1978. Den höchsten Anteil der Energieträger beim Wärmeenergieverbrauch bildeten Erdgas und Heizöl mit etwa 50 Prozent. Der des Nahwärmenetzes ist mit 32 Prozent relativ hoch. Man gehe davon aus, dass man durch Sanierungen bei der Größe Gundremmingens mögliche Energieeinsparungen in Höhe von 13 bis 15 Prozent erzielen könnte, so Krauß. Auch auf Erdwärmekollektoren-, Erdwärmesonden-, Solarthermie- und Grundwasserbrunnenpotenziale sprach er an. Auf Basis der Gebietseinteilungen werde man als nächstes Zielszenarien definieren.

Es stecke relativ viel Theorie dahinter, letztlich aber müsse man die Planung durchführen, man könne darüber streiten oder nicht. Andererseits erhalte man Einblicke, man erfülle seine Pflicht, werde weitermachen und werde sehen, was die Gemeinde wirklich wolle, erklärte Bürgermeister Bühler. Christian Joas (GfG) fügte an: Man habe nun einmal vom Gesetzgeber die Vorgabe. Für ihn sei die Aussage wichtig, dass es keine Verpflichtung gebe, irgendwelche Wärmenetze zu erstellen, was finanziell vermutlich gar nicht tragbar wäre. Bertram Fischer meldete sich erneut zu Wort: Was ihn an der Geschichte störe, sei, dass immer wieder Projekte aufgesetzt würden und was man umzusetzen habe. Fachkompetenzen erklärten heute Tatsachen, mit denen später die Nachfolgegenerationen konfrontiert würden, wenn sie nicht funktionierten.

Weiter wurde die Wahlhelferentschädigung für die im kommenden Jahr stattfinden Kommunalwahlen festgesetzt: Sie ist in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Offingen die gleiche und beträgt sowohl für die Urnenwahl wie auch für die Briefwahl für den Wahltag 100 Euro, sowie eventuell für einen weiteren Tag zur Ermittlung des Wahlergebnisses.

Weiter informierte Bühler in Bezug auf die Sprengung der Kühltürme am 25. Oktober. Die Umgehungsstraße werde ab 6 oder 7 Uhr gesperrt sein. Ein einmaliges Sprengsignal bedeute, es komme bald eine Sprengung, ein zweites bedeute, dass gesprengt werde und ein drittes Signal, was sich eventuell etwas hinausziehen könne, bedeute, dass alles vorbei sei. Man wisse noch nicht, wie viele Leute kämen, vermutlich werde es aber ein Verkehrschaos geben, welches sich danach wieder auflöse.