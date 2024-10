Zwei Unfälle mit mehrere Verletzten bei Jettingen

Zu gleich zwei Verkehrsunfällen ist es am Dienstagabend, um kurz nach 21 Uhr, auf der Kreisstraße GZ17 zwischen Jettingen und Goldbach gekommen. Ein Autofahrer war Laut Polizei mit seinem Pkw in Richtung Goldbach unterwegs und wollte auf freier Strecke, etwa 1,3 Kilometer vor Goldbach, nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein nachfolgender Fahrer fuhr auf den abbiegenden Wagen auf. In der Folge schleuderten beide Fahrzeuge von der Straße in ein angrenzendes Feld. Im Anschluss kam es rund 50 Meter vor dieser Unfallstelle zu einer weiteren Kollision zwischen zwei Autos. Hierbei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Mehrere der beteiligten vier Personen wurden verletzt, zwei wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Jettingen und Wettenhausen. Letztere wurde nachalarmiert, um die Strecke am Kreisverkehr Wettenhausen abzusperren. Die Jettinger Feuerwehr löschte den in Brand geratenen VW des zweiten Unfalls ab. Sie sperrte weiter die Strecke in Richtung Goldbach am Kreisverkehr Jettingen, leuchtete die beiden Unfallstellen aus und unterstützte den Rettungs- und den Abschleppdienst. Der Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort war, kümmerte sich um die beteiligten Personen. Die Polizeiinspektion Burgau war zur Unfallaufnahme angerückt.