13.000 Euro Schaden: Auto bei Jedesheim in Maisfeld geschleudert

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall bei Jedesheim mit ihrem Auto in ein Maisfeld geschleudert worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Straße Neuer Weg in östliche Richtung. An der Einmündung zur Kreisstraße NU 5 wollte der Mann abbiegen, übersah dabei jedoch wohl die Autofahrerin, die von Illertissen in Richtung Unterroth unterwegs war und Vorfahrt gehabt hätte.

Beide Autos müssen nach Unfall bei Jedesheim abgeschleppt werden

Die Frau versuchte laut Polizei noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Geschädigten in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde jedoch niemand.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 13.000 Euro und hat ein Bußgeldverfahren gegen den Unfallverursacher eröffnet. (AZ)