21-Jähriger setzt sich nachts in fremdes Auto – aber warum?

Ein 21-Jähriger hat sich am Dienstag kurz vor Mitternacht an einem geparkten Auto in Kellmünz zu schaffen gemacht. Weil der Mann dabei offenbar erwischt wurde, flüchtete er. Anwohnende holten ihn dann jedoch ein und hielten ihn fest, bis Beamtinnen und Beamten der Polizei vor Ort eintrafen.

Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen

Den Polizistinnen und Polizisten erklärte der Mann, dass er nur einen Platz zum Schlafen gesucht und schließlich das nicht abgeschlossene Auto gefunden habe. Allerdings habe er Plastikabdeckungen aus der Innenverkleidung gerissen und das Handschuhfach durchwühlt, heißt es in der Polizeimeldung.

Was der Mann also wirklich vorhatte, ist bislang unklar. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen wegen versuchtem Diebstahl sowie Sachbeschädigung aufgenommen. (AZ)