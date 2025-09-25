Icon Menü
34 Reihenhäuser und eine neue Ortseinfahrt für Illertissen – kommt auch mehr Platz für Radler?

Illertissen

Neue Ortseinfahrt für Illertissen – und mehr Platz für Radler?

Die Pläne für 34 Reihenhäuser an der Siemensstraße will die Stadt nutzen, um eigene Wünsche umzusetzen. Auch auf einem anderen Areal gibt es einen neuen Stand.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Auf dieser Wiese an der Siemensstraße sollen Reihenhäuser gebaut werden. Dabei soll genügend Platz für einen Grünstreifen und einen getrennten Geh- und Radweg bleiben.
    Auf dieser Wiese an der Siemensstraße sollen Reihenhäuser gebaut werden. Dabei soll genügend Platz für einen Grünstreifen und einen getrennten Geh- und Radweg bleiben. Foto: Sebastian Mayr

    Ganz frisch ist der Geh- und Radweg nicht mehr, der von der Kreuzung mit der Ulmer Straße in Richtung Tiefenbach führt. Entlang der Wiese gegenüber dem Autohaus Seitz und dem Gelände der Firma Weh hat der Asphalt kleinere Hebungen und Risse. Wenn nebenan gebaut wird und große Maschinen darüber rollen, könnte der Weg stark beschädigt werden. So stark, dass er womöglich neu angelegt werden muss. Für ein Bauprojekt laufen Vorplanungen. Auch bei der Gestaltung und für den Radverkehr könnten Veränderungen kommen.

