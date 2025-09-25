Neue Ortseinfahrt für Illertissen – und mehr Platz für Radler?

Ganz frisch ist der Geh- und Radweg nicht mehr, der von der Kreuzung mit der Ulmer Straße in Richtung Tiefenbach führt. Entlang der Wiese gegenüber dem Autohaus Seitz und dem Gelände der Firma Weh hat der Asphalt kleinere Hebungen und Risse. Wenn nebenan gebaut wird und große Maschinen darüber rollen, könnte der Weg stark beschädigt werden. So stark, dass er womöglich neu angelegt werden muss. Für ein Bauprojekt laufen Vorplanungen. Auch bei der Gestaltung und für den Radverkehr könnten Veränderungen kommen.

