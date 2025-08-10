Senior streift Frau auf E-Bike: Sturz

Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend auf der Kreisstraße von Gannertshofen nach Tiefenbach aufgrund der tief stehenden Sonne eine 28-Jährige übersehen, die mit ihrem Pedelec auf der gleichen Straße fuhr. Die Radfahrerin wurde von dem Fahrzeug gestreift, stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu.

Gegen den Autofhrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)