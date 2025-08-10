Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

85-Jähriger übersieht Radfahrerin bei Buch wegen tief stehender Sonne: Sturz

Buch

Senior streift Frau auf E-Bike: Sturz

Wegen der tief stehenden Sonne übersieht der 85 Jahre alte Mann die 28-Jährige auf ihrem Pedelec. Jetzt laufen Ermittlungen.
    • |
    • |
    • |
    Wegen der tief stehenden Sonne übersah ein Autofahrer eine Pedelec-Fahrerin.
    Wegen der tief stehenden Sonne übersah ein Autofahrer eine Pedelec-Fahrerin. Foto: Marc Müller, dpa (Symbolbild)

    Ein 85-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend auf der Kreisstraße von Gannertshofen nach Tiefenbach aufgrund der tief stehenden Sonne eine 28-Jährige übersehen, die mit ihrem Pedelec auf der gleichen Straße fuhr. Die Radfahrerin wurde von dem Fahrzeug gestreift, stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu.

    Gegen den Autofhrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden