90. Geburtstag: Wilhelm Mössner fand sich schnell in der neuen Heimat zurecht

Wilhelm Mössner blickt auf 90 erfüllte Jahre zurück. Er wurde in Bregenz geboren. Rückblickend beschreibt er die schöne Landschaft, aber mit dem Geld verdienen sei es nicht so gut bestellt gewesen. Eine Tante von ihm wohnte in Ulm. Sie empfahl ihm, sich bei Telefunken zu bewerben, er folgte dem Rat und wurde eingestellt. Sein Aufgabenfeld war die Betriebselektrik.

Das Unternehmen war damals, so erinnert er sich, auf die Herstellung von Röhren fokussiert, so wie man sie damals in Fernsehgeräten hatte. Bei Telefunken arbeiteten zu dieser Zeit 3500 Menschen. „Das waren damals goldene Zeiten“, sagt Mössner heute.

Wilhelm Mössner fand sich schnell in der neuen Heimat zurecht

Er konnte sich schnell in der neuen Heimat zurechtfinden, auch mit dem Schwäbischen hatte er keine Probleme. „Nur mit den Gewichten tat ich mich am Anfang schwer. Hier wurde in Pfund gerechnet, bei uns daheim in Deka. Zehn Deka waren 100 Gramm.“ Als die Roth Häuser in der Straße „Auf der Härte“ in Vöhringen fertig wurden, war das für Familie Mössner das neue Zuhause.

Heute kann Mössner altersbedingt das Seniorenturnen nicht mehr besuchen

Wilhelm Mössne engagierte sich im Sportclub Vöhringen und besuchte gerne das Seniorenturnen. Das ist ihm heute verwehrt, denn „stehen geht nicht mehr.“ So braucht er einen Rollator, um sich fortzubewegen. Als er noch beweglicher war, liebte er das Klettern, das Wandern, das Radfahren und das Skifahren. Dass das heute nicht mehr geht, bedauert er zwar, weiß aber, dass es altersbedingt ist. „Ich bin froh, dass im Kopf noch alles in Ordnung ist.“