91-Jähriger fährt im Illertisser Stadteil Tiefenbach beim Abbiegen gegen ein anderes Auto

Illertissen-Tiefenbach

91-Jähriger fährt beim Abbiegen gegen ein anderes Auto

Ein älterer Autofahrer lenkt im Illertisser Stadtteil Tiefenbach seinen Wagen zu eng um die Kurve. Es kommt zu einer Kollision, der Schaden ist hoch.
    In Tiefenbach hat ein 91 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen einen Unfall verursacht.
    In Tiefenbach hat ein 91 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen einen Unfall verursacht. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In Tiefenbach hat ein 91-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen Fehler gemacht und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Donnerstagabend mit seinem Fahrzeug auf der Graf-Kirchberg-Straße in Richtung Norden. An der Einmündung zur Bellenberger Straße bog der 91-Jährige nach links ab.

    Der Schaden des Unfalls im Illertisser Stadtteil Tiefenbach beträgt rund 18.000 Euro

    In dieser Straße wartete laut Polizei ein anderer Wagen. Beim Abbiegen fuhr der Senior in einem zu engen Bogen nach links, sein Wagen stieß dadurch mit dem wartenden Auto zusammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

