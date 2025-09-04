92-Jährige will in Illerzell mit dem Auto ausweichen und übersieht Mann mit Fahrrad

Eine betagte Autofahrerin hat auf dem Parkplatz des Illertisser Sportplatzes einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 92-Jährige am Mittwochabend den Parkplatz entlang. Als ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkam, wich sie nach rechts aus. Dabei übersah sie laut Polizei jedoch, dass dort ein Fahrrad in die Fahrbahn ragte, das von einem 70-jährigen Mann festgehalten wurde.

Der 70-Jährige und sein Begleiter stürzen zu Boden

Die 92-Jährige fuhr mit dem Wagen gegen das Fahrrad. Dieses wurde durch die Kollision gegen den Rücken des Mannes gedrückt. Der 70-Jährige stürzte dadurch nach vorne auf seinen ebenfalls 70-jährigen Begleiter. Beide Männer fielen laut Polizei zu Boden und wurden leicht an den Knien verletzt. Es war aber keine ärztliche Versorgung nötig. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Gegen die 92-Jährige leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)