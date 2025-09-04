Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

92-Jährige will in Vöhringen mit dem Auto ausweichen und übersieht Mann mit Fahrrad

Vöhringen-Illerzell

92-Jährige will in Illerzell mit dem Auto ausweichen und übersieht Mann mit Fahrrad

Auf dem Parkplatz des Illerzeller Sportplatzes bringt eine Autofahrerin zwei 70-jährige Männer zu Fall. Beide werden leicht verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Im Vöhringer Ortsteil Illerzell hat eine 92-Jährige mit ihrem Auto zwei Männer zu Fall gebracht.
    Im Vöhringer Ortsteil Illerzell hat eine 92-Jährige mit ihrem Auto zwei Männer zu Fall gebracht. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Eine betagte Autofahrerin hat auf dem Parkplatz des Illertisser Sportplatzes einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 92-Jährige am Mittwochabend den Parkplatz entlang. Als ihr ein anderes Fahrzeug entgegenkam, wich sie nach rechts aus. Dabei übersah sie laut Polizei jedoch, dass dort ein Fahrrad in die Fahrbahn ragte, das von einem 70-jährigen Mann festgehalten wurde.

    Der 70-Jährige und sein Begleiter stürzen zu Boden

    Die 92-Jährige fuhr mit dem Wagen gegen das Fahrrad. Dieses wurde durch die Kollision gegen den Rücken des Mannes gedrückt. Der 70-Jährige stürzte dadurch nach vorne auf seinen ebenfalls 70-jährigen Begleiter. Beide Männer fielen laut Polizei zu Boden und wurden leicht an den Knien verletzt. Es war aber keine ärztliche Versorgung nötig. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Gegen die 92-Jährige leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden