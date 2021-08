Vandalismus: Leiter von Jägerstand bei Dattenhausen angesägt

Unbekannte haben sich bei Dattenhausen an einer Jagdkanzel zu schaffen gemacht. Und auch in Au gab es einen Fall von Vandalismus.

Über zwei Fälle von Vandalismus im südlichen Landkreis Neu-Ulm berichtet die Polizeiinspektion Illertissen. Zum einen wurde in den zurückliegenden zwei Wochen in einem Waldstück an der Oberrother Straße bei Dattenhausen eine Jagdkanzel beschädigt. Der Täter oder die Täterin beschädigten mit einer Säge die beiden Streben der Leiter und eine Stützstrebe.

Im Illertisser Stadtteil Au wiederum riss jemand zwischen Dienstag und Donnerstag am Illerweg ein Verkehrszeichen für Fußgänger und Radfahrer aus der Verankerung. Anschließend wurde das Schild in einen nahe gelegenen Garten geworfen. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)