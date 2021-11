Keime im Altenstadter Trinkwasser: Der Frust wird größer

Plus Bei der Bürgerversammlung in Altenstadt kamen viele Themen zur Sprache. Die seit Langem anhaltende Wasserproblematik war dabei eines der Hauptanliegen.

Nachdem sie seit Monaten ihr Leitungswasser abkochen müssen, ist der Frust bei manchen Altenstadtern deutlich spürbar. Manche Anfragen bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend spiegelten den Ärger nur allzu deutlich wider. "Die gelieferte bakterienverseuchte Chlorbrühe ist bestenfalls Brauchwasser", schrieb ein wütender Altenstadter, der seine Frage im Vorfeld an die Gemeinde geschickt hatte.