Trinkwasser muss abgekocht werden: Was hat das mit den Unwettern zu tun?

Plus In Altenstadt und Osterberg ist das Trinkwasser aktuell verunreinigt. Das hängt mit den Unwettern der vergangenen Wochen zusammen. Wie es jetzt weitergeht.

Viele Menschen im südlichen Landkreis Neu-Ulm müssen ihre Alltagsroutinen in diesen Tagen ändern: Das Wasser, das bei ihnen zu Hause aus dem Hahn sprudelt, ist verunreinigt. Die Bewohner von Osterberg und Altenstadt samt Ortsteilen müssen es abkochen, bevor sie es trinken, damit Obst oder Gemüse waschen, sich die Zähne putzen. Wie lange sind die Vorsichtsmaßnahmen erforderlich? Und was haben die Keime im Wasser mit den Unwettern der vergangenen Wochen zu tun?