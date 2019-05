vor 17 Min.

Altenstadter Marktrat: Die sechs Gedenkstelen sollen bleiben

Altenstadter Marktrat lehnt Antrag des Grundstücksbesitzers ab

Von Armin Schmid

Das zähe und hartnäckige Ringen um sechs Gedenkstelen in der Altenstadter Ortsmitte geht weiter. Der Bauausschuss des Altenstadter Marktgemeinderats machte kürzlich in seiner Sitzung deutlich, dass ein Entfernen der Stelen an dieser geschichtsträchtigen Stelle für das Gremium keinen Ausweg aus der Auseinandersetzung mit dem Grundstückseigentümer darstellt. Die Stelen erinnern an der Standort der ehemaligen Synagoge des Ortes.

Der Grundstücksbesitzer will das Denkmal nach wie vor entfernen

Grund für die neuerliche Behandlung des Themas ist ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Beseitigung der sechs Granit-Stelen. Laut Bürgermeister Wolfgang Höß sei dieser vom Rechtsanwalt des Grundstückseigentümers eingereicht worden. Letztlich wurde deutlich, dass für die Markträte das Festhalten an dem Gedenkplatz, an dem früher die Synagoge stand und auch das Gedenken an die Judenverfolgung alternativlos ist. „Unser Standpunkt ist klar“, sagte der Bürgermeister, der keinen Sinn darin sah, zu diesem Tagesordnungspunkt nicht tiefer in die Diskussion einzusteigen. Aus seiner Sicht könne der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung nur mit einer Ablehnung beschieden werden. Dem schlossen sich auch die übrigen Bauausschussmitglieder an.

Die Gemeinde will weiterhin nach einer Lösung suchen

Eine Tür für eine mögliche ließ der Bürgermeister offen und signalisierte Gesprächsbereitschaft gegenüber des Grundstücksbesitzers. Die Marktgemeinde sei bereit, den betreffenden Grundstücksbereich, auf dem sich die Stelen und damit auch das geschichtlich bedeutende Bodendenkmal befinden, abzukaufen. „Wir wollen die Stelen vom Grundstücksbesitzer erwerben und werden dieses Vorhaben auch aufrechterhalten.“ Wie die Auseinandersetzung ausgehen wird, könne man derzeit noch nicht absehen.

Nach dem Beschluss des Altenstadter Bauausschusses muss nun das Landratsamt einen Entscheidung treffen. Höß zeigte sich aber davon überzeugt davon, dass diese nicht anders ausfallen wird, als der Beschluss der Altenstadter Gremiums.

Lesen sie hier zur langen Vorgeschichte des Streits unsere bisherigen Berichte:

Themen Folgen