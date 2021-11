Bellenberg

vor 35 Min.

Die Gemeinde Bellenberg holt einen Ehrungsmarathon nach

Plus Bellenbergs Bürgermeister Oliver Schönfeld verabschiedet die frühere Rathauschefin Simone Vogt-Keller und zeichnet verdiente Mitglieder des Gemeinderats aus.

Von Regina Langhans

Viel Dank und Ehre, allem voran für die 2019 schwer erkrankte Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller (CSU), hatte Bürgermeister Oliver Schönfeld (parteilos) in einer Feierstunde an ausgeschiedene und aktive Kommunalpolitikerinnen und -politiker in Bellenberg zu verteilen. Die Gemeinde wurde auch um zwei Ehrenbürger reicher. Ursprünglich sollte die Maibaumfeier 2020 den Rahmen für die Ehrungen bilden, als erste Amtshandlung der neuen Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU). Doch die Corona-Pandemie verhinderte das und gefeiert wurde erst jetzt in der geschmückten Schulturnhalle. Die Zahl der zu Ehrenden ist derweil gewachsen und mit Schönfeld ist wieder ein neuer Bürgermeister im Amt.

